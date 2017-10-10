В Гаджиево сотрудники полиции за двое суток раскрыли кражу из гаража

В ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился житель города Гаджиево. Он рассказал, что более двух месяцев не был в принадлежащем ему гараже, а когда на днях пришел в гараж, обнаружил, что дверь вскрыта, из помещения похищены инструменты, удочки и пылесос. Общая сумма ущерба, причиненного владельцу имущества, составила 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выявили, что неизвестный проник в гараж, взломав навесные замки на двери. В течение двух суток было установлено, что хищение совершил ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1988 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что кражу совершил еще в начале сентября, вскрыв замки с помощью топора. Похищенное из гаража имущество он планировал продать, однако не успел. Украденные вещи изъяты у него в ходе обыска по месту жительства.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.