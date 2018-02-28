В Гаджиево в Городской детской библиотеке прошел мастер – класс «Наш полярный белый мишка»

В начале встречи юные гаджиевцы узнали, почему у полярного медведя появился свой собственный день - 27 февраля. Познакомились с Красной книгой, выяснили много интересного о жизни и местах обитания этого животного. А после этого приняли участие в викторине «Что Умка нам расскажет о себе?».

Отвечая на вопросы, ребята узнали также, что кожа у белого медведя черная, а шерстинки прозрачные и полые. Ложась спать, медведь в сильный мороз прикрывает черный нос лапой, потому что это единственный выделитель тепла.

Медведи - большие чистюли и ежедневно очищают свой мех от грязи, иначе он теряет свои теплозащитные свойства. Узнав много нового и примечательного о жизни арктического красавца, дети с увлечением выполнили поделку «белый медвежонок» в стиле оригами.