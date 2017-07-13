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Мурманская область. Арктика13.07.17 07:05

В Гаджиево входит в завершающую фазу строительство храма апостола Андрея Первозванного

Он может распахнуть прихожанам свои двери осенью этого года. К работе привлечена бригада профессиональных мастеров по дереву, прибывшая из Екатеринбурга.

Возведение храма началось 14 лет назад, но по разным причинам неоднократно останавливалось. Ситуацию удалось переломить благодаря прямой поддержке, которую решила оказать общественная организация «Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», куда входят уральские предприниматели и ветераны–подводники, служившие на Северном флоте.

– Участие фонда в жизни подводников и Гаджиево – это настоящая живая связь между гарнизоном, подводными силами и жителями Екатеринбурга, которые неравнодушны к делам флота, и делам страны, – подчеркнул посетивший стройку первый вице-спикер Владимир Мищенко. – Она крайне важна и дело не только в материальной поддержке, которую оказывает фонд, но и в ощущении поддержки – моральной.

 

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Последние комментарии

Василий Петрович
13.07.17 12:00
Молодцы! И профессионализм повышают свой и музейные экспонаты достают. Да и море понемногу очищают от железа Везде бы так.
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SafarinD
13.07.17 10:43
нам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть
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ViktoriJ
12.07.17 14:36
Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно
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