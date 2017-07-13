В Гаджиево входит в завершающую фазу строительство храма апостола Андрея Первозванного

Он может распахнуть прихожанам свои двери осенью этого года. К работе привлечена бригада профессиональных мастеров по дереву, прибывшая из Екатеринбурга.

Возведение храма началось 14 лет назад, но по разным причинам неоднократно останавливалось. Ситуацию удалось переломить благодаря прямой поддержке, которую решила оказать общественная организация «Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», куда входят уральские предприниматели и ветераны–подводники, служившие на Северном флоте.

– Участие фонда в жизни подводников и Гаджиево – это настоящая живая связь между гарнизоном, подводными силами и жителями Екатеринбурга, которые неравнодушны к делам флота, и делам страны, – подчеркнул посетивший стройку первый вице-спикер Владимир Мищенко. – Она крайне важна и дело не только в материальной поддержке, которую оказывает фонд, но и в ощущении поддержки – моральной.