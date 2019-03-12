В гаджиевском гарнизоне прошёл урок-портрет «Звёздный сын Земли»

10 марта для военнослужащих гарнизона Гаджиево прошёл урок-портрет «Звёздный сын Земли», посвященный человеку-легенде – Юрию Алексеевичу Гагарину. Библиотекари подробно рассказали о ранних годах жизни Юрия Гагарина. Беседа сопровождалась фрагментами художественного фильма «Так начиналась легенда», сценаристом которого был писатель Юрий Нагибин.

С интересом присутствующие слушали, о том, как проходила подготовка отряда будущих космонавтов, куда после тщательного отбора были выбраны 20 человек, среди которых был и Юрий Алексеевич. Его уверенность и оптимизм, стремление к покорению космоса преодолели все преграды, и, сказанная 12 апреля 1961 года легендарная фраза «Поехали!», стала своеобразным символом новой пилотируемой космонавтики.

События первого полета в космос Юрия Гагарина известны поминутно, а вот обстоятельства его гибели не выяснены до сих пор. Военнослужащих познакомили с основной версией рокового полета пилотов МИГ-15 27 марта 1968 года. Эта трагедия потрясла всех.

А. Пахмутова и Н. Добронравов не понаслышке знали первого космонавта Земли. Они дружили и часто встречались. Гибель Гагарина потрясла творческую чету, и она откликнулась на нее целым циклом песен «Созвездие Гагарина». Самой удачной из них, безусловно, стала размашистая и энергичная композиция «Знаете, каким он парнем был?», которая и завершила встречу в гаджиевской библиотеке, посвященную 85-летию Юрия Алексеевича Гагарина.