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Мурманская область. Арктика26.04.18 10:58

В Галерее безопасности Мурманской области открыта экспозиция, посвященная ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС

26 апреля в нашей стране отмечают памятную дату – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В рамках Года культуры безопасности в музейно-выставочном центре «Галерея безопасности Мурманской области» работает тематическая экспозиция образцов средств защиты и дозиметрического контроля ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. Здесь представлены материальные свидетельства, собранные силами управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Мурманской области, и раритетные экспонаты, вошедшие в состав экспозиции Галереи, из личных коллекций юных мурмачан – Тимофея Карьгина и Степана Мельникова.

Выставку посетили уже многие северяне. Здесь побывали педагоги и школьники, кадеты и участники региональной «Школы безопасности» и, конечно же, представители спасательного ведомства.

Также в музейно-выставочном центре Главного управления МЧС России по Мурманской области посетители могут ознакомиться с печатными изданиями по теме «Радиационная безопасность» и электронными версиями фотодокументов и газет, которые повествуют о подвиге огнеборцев, первыми вступивших в борьбу с пожаром на Чернобыльской АЭС, и ликвидаторов той страшной трагедии. К примеру, в фонде Галереи безопасности Мурманской области хранятся электронные версии апрельских выпусков 2006 года информационного печатного издания «Энергия», предоставленных Управлением информации и общественных связей Кольской АЭС. Автора материала – с 1976 по 1988 годы начальника отдела охраны труда и техники безопасности КАЭС Эдуарда Васильева -  уже нет среди нас. В 2005 году он покинул этот мир, но в том далеком 1986 году Эдуард Степанович принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в должности заместителя директора ЧАЭС по радиационной безопасности.

Как сообщает заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической и биологической защиты управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Мурманской области Ринат Атнагулов, в нашем регионе зарегистрированы 414 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

- Из них шесть человек проходили службу в Главном управлении и подразделениях МЧС России по Мурманской области - Бондаренко Олег  Иванович, Николенко Алексей Тимофеевич, Чеканов Валерий Игнатьевич, Кузьмин Александр Сергеевич, Романихин Александр Николаевич, Святченко Анатолий Григорьевич, а Царюк Александр Владимирович продолжает трудовую деятельность государственным инспектором по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», - отмечает Ринат Фанилович. -  За весь период для ликвидации аварии было привлечено свыше 800 тысяч человек. Мы чтим память тех, кто своим мужеством остановил невидимую опасность ради жизни на земле.

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