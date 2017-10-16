В галерее безопасности Мурманской области проходят тематические экскурсии, посвященные объявленному в МЧС России Году гражданской обороны и в рамках месячника гражданской обороны.

Одновременно в музейно-выставочном центре работает передвижная выставка, подготовленная на основе разработанной департаментом гражданской обороны и защиты населения МЧС России и Российским государственным военным архивом (РГВА) виртуальной экспозиции уникальных исторических и архивных документов, плакатов и фотографий, отражающих создание и развитие МПВО и ГО страны за период 30-60-х годов прошлого столетия.

Виртуальную выставку, посвященную 85-й годовщине образования ГО, также можно посмотреть на официальном сайте РГВА.