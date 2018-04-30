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Мурманская область. Арктика30.04.18 13:35

В Галерее безопасности Мурманской области северянам разъяснят основы безопасности жизнедеятельности

Сегодня огнеборцы и все, кто причастен к делу борьбы с огненной стихией, отмечают профессиональный праздник – День пожарной охраны России. Однако каждый из нас, не допуская неконтролируемого горения, вносит весомый вклад в профилактику пожаров и возгораний. И здесь большую роль играет личная культура безопасности и благоразумие.

Естественно, правила пожарной безопасности должен знать каждый человек, так как от этого зависит его собственная жизнь и жизнь других людей. Ведь, обладая специальной информацией, можно избежать пожара и его пагубных последствий. 

Пополнить копилку знаний по пожарной безопасности помогает Галерея безопасности Мурманской области, где представители соответствующих центров противопожарной пропаганды чрезвычайного ведомства и регионального Управления ГОЧСиПБ разъясняют основы безопасности жизнедеятельности через призму истории становления и развития пожарного и спасательного дела на Мурмане. 

Гостям музейно-выставочного центра рассказывают о первичных средствах пожаротушения, представленных в экспозиции выставки, и напоминают о важности иметь в доме, квартире, на даче огнетушитель, разумеется, в исправном и пригодном для применения состоянии, и автономных пожарных извещателях, особенно на дачах и личных подсобных хозяйствах.

Естественно, в ходе общей беседы экскурсионного плана рассказывается и о сезонных рисках. В настоящее время посетителям напоминают о последствиях пала сухой травы, опасностях сжигания мусора вблизи строений и рисках выхода на весенний лед. 

Помощь в пропаганде правил пожарной безопасности оказывают и добровольцы. Представители Мурманского областного отделения ВДПО выступают с лекциями перед широким кругом населения.

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