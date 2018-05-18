В Галерее безопасности в Мурманске открылась выставка детского творчества «Безопасное лето»

В Галерее безопасности Мурманской области состоялось открытие временной тематической выставки детского творчества «Безопасное лето», организаторами которой выступили специалисты центров противопожарной пропаганды и общественных связей первого отряда ФПС по Мурманской области и регионального управления по делам ГОЧС и ПБ. В мероприятии, приуроченном Году культуры безопасности, приняли участие 10-классники кадетской школы Мурманска.

Ребятам напомнили о правилах пожарной безопасности и поведения на водных объектах, основных рисках при посещении природной среды, алгоритмах действий в экстренных ситуациях. Также с кадетами провели небольшое практическое занятие по теме, как помочь спасателям быстрее себя обнаружить.

К примеру, в лесу можно подавать звуковые сигналы: дать три продолжительных свистка, и через некоторое время эти действия повторять до прибытия помощи. В темное время суток, помимо звуковых сигналов, следует подавать и световые. Конечно, в период полярного дня на Кольском Севере сложно представить черные ночи, но при выезде на Большую землю, где темное время суток, действительно, темное – это достаточно актуально. Также для похода в лес стоит надевать одежду яркую, еще лучше - если на ней будут присутствовать светоотражающие элементы.

Однако не только в экстренной ситуации необходимо сделать себя слышимым и видимым. В соответствии с пунктом 4.1 ПДД одежду со светоотражающими элементами обязаны носить пешеходы в тех случаях, когда они двигаются по проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.