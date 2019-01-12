В гарнизонах Северного флота отопительный период проходит без срывов

Более 3,2 тысячи объектов жилищного и казарменного фонда в гарнизонах Северного флота в Мурманской, Архангельской областях и в Республике Коми обеспечены теплом в постоянном режиме. К началу отопительного периода 2018-2019 годов специалистами филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Северному флоту были подготовлены более 200 котельных, 25 центральных тепловых пунктов и свыше 900 километров инженерных сетей.

В настоящее время запас котельного топлива на теплогенерирующих объектах Северного флота превышает установленные нормативы более чем на 20 процентов. Запасы угля позволяют отапливать объекты военной и социальной инфраструктуры непрерывно в течение 73 суток. Запасов жидкого котельного топлива — мазута и дизельного топлива — хватит на полтора месяца бесперебойной работы.

Для оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального фонда Северного флота созданы аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные специалистами, инженерной техникой, ремонтными мастерскими и аварийным запасом материальных средств.

В целом отопительный период 2018-2019 годов проходит без срывов и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплотрассах. Температурный режим на отапливаемых объектах поддерживался в установленных параметрах даже во время сильных морозов.

Как сообщает пресс-служба СФ, военные городки Северного флота на островах Северного Ледовитого океана также обеспечены теплом в полном объеме. Административно-жилищные комплексы «Северный клевер» на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) и «Арктический трилистник» на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) отапливаются автономно котельными, работающими на дизельном топливе. Запас топлива позволяет обеспечить функционирование военных городков в течение полутора лет.