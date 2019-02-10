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Мурманская область. Арктика10.02.19 09:35

В гарнизонах Северного флота состоялись хоккейные матчи отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

В дивизионе «Лига Надежды» 9 февраля в городе Полярный хоккейные команды «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения завершили матч ничьей, со счётом 5:5.

В Североморске команда «К-21» штаба и управления Северного флота одержала уверенную победу над хоккеистами «Альфа» одной из частей центрального подчинения, выиграв со счётом 7:0.

На хоккейной площадке в Мурманске «Армата» армейского корпуса, со счётом 10:8, победила команду «Медведи» соединения подводных лодок.

Игра между командами «Штурм» отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск и «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ была перенесена на другой день, по техническим причинам.

В дивизионе «Лига Мечты» 9 февраля в Полярном «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил одержали безоговорочную победу над хоккейной командой «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», выиграв со счётом 29:1.

На хоккейном корте в поселке Видяево «Торос» центра материально-технического обеспечения уступил команде «Тайфун» подводных сил флота, со счётом 3:4.

В городе-герое Мурманске хоккеисты морской пехоты «Спутник», со счётом 10:6, одержали победу над командой «Полярная звезда» пограничного управления.

Команда корабельных истребителей «Палубник» на домашней ледовой площадке в гарнизоне Североморск-3 уступила ледовой дружине отдельной арктической бригады «Арктика», проиграв со счётом 6:7.

Как сообщает пресс-служба СФ, на всех ледовых площадках проведения отборочного этапа Ночной хоккейной лиги болельщики и любители хоккея активно поддерживают свои команды.

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