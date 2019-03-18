В гарнизонах Северного флота состоялись очередные игры Ночной хоккейной лиги

В четырёх гарнизонах Северного флота в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги прошли очередные игры команд Северной военной хоккейной лиги. Во флотской столице команда штаба и управления Северного флота «К-21» одержала уверенную победу, обыграв «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ со счётом 7:0.

В городе Мурманске прошло две игры. Хоккеисты из «Арматы» армейского корпуса в тяжелой борьбе выиграла у игроков «Альфы» одной из частей центрального подчинения со счётом 3:2. «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» уступил со счётом 3:4 «Торосу» центра материально-технического обеспечения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в гарнизоне авиаторов послке Сафоново Мурманской области хоккеисты команды «Гроза» одержали безоговорочную победу над командой «Полярная звезда», выиграв со счётом 18:5.

На домашней ледовой площадке в посёлке Алакуртти Мурманской области хоккеисты команды «Арктика» со счётом 1:12 уступили команде «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ.