В гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд

Вчера в рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота.

В гарнизоне авиаторов Североморск-3 прошла встреча хоккейных команд штаба и управления Северного флота «К-21» и «Палубник» палубной авиации, где в захватывающей борьбе со счётом 6:5 победу одержала «К-21».

У себя дома на ледовой площадке города Заозерск, хоккейная команда «Медведи» соединения подводных лодок одержала уверенную победу над командой одного из управлений штаба Северного флота «Альфа» со счётом 6:0.

Во флотской столице городе Североморск команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил выиграла у команды центра материально-технического обеспечения «Торос» со счётом 7:2, а команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» со счётом 3:0 одержала победу над командой объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза».

В посёлке Кильдинстрой команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения победила со счётом 11:2 у команды отдельной береговой артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил «Бастион».

Как сообщает пресс-служба СФ, в гарнизонах проведения чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги хоккейные площадки привлекают всё большее количество желающих выйти на лёд.