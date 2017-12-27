В гарнизоне морской пехоты Спутник открылся новый детский сад на 160 мест

В гарнизоне морской пехоты Спутник вчера открылся детский сад на 160 мест. В торжествах по случаю открытия приняли участие представители органов власти. На торжественной церемонии глава регионального парламента поздравил жителей посёлка Спутник с открытием нового детского сада.

Сергей Дубовой отметил, что это долгожданное событие, дающее новые возможности, как для родителей, так и для юных северян.

- Дети – это наш самый драгоценный капитал. И все, что делается для них, делается для будущего нашей страны, - подчеркнул спикер.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве садика и активно поддерживал этот проект, пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Учреждение рассчитано на 6 групп для детей от трех до семи лет. Здесь созданы комфортные условия для их пребывания, построены легостудия и изостудия, спортивный зал.

Поздравляя сотрудников детского сада, родителей и детей, заместитель главы региона отметил, что на постройку нового здания детсада израсходовано более 200 миллионов рублей, из них 150 миллионов – из областного бюджета.

Детский сад открылся в новом трехэтажном здании. Он оснащен пищеблоком, лифтом, кабинетом для медицинских процедур, прачечной, просторными спальнями и игровыми комнатами.