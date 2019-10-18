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Мурманская область. Арктика18.10.19 07:45

В гарнизоне палубной авиации Североморск-3 введён в эксплуатацию новый мост

Во время проведения еженедельного объезда объектов городской инфраструктуры ЗАТО г.Североморск глава муниципалитета Владимир Евменьков совместно с председателем Совета депутатов флотской столицы Евгением Алексеевым  осмотрели недавно построенный мост в н.п. Североморск-3.

Новый мост введён в эксплуатацию впервые более чем за 60 лет в единственном в Российской Федерации гарнизоне палубных лётчиков. Мост имеет большое значение для жизни гарнизона и функционирования военного аэродрома. Новая переправа - единственный путь сообщения между двумя частями поселка, в котором проживают более 2,5 тысячи человек – военнослужащие морской авиации Северного флота и их семьи. По нему проходит единственная в поселке дорога, ведущая к военному аэродрому.

Старый мост был построен еще до образования гарнизона в начале 1950-х годов. Несколько лет назад он был закрыт из-за опасности использования, было создано временное мостовое сооружение.

- Старый мост был небольшим и в аварийном состоянии, движение по нему представляло опасность и для водителей, и для пешеходов, - рассказала жительница нп. Североморска-3 Татьяна Солдатова. - Новый - комфортный и безопасный для всех участников дорожного движения.

- Мост построен с учётом всех современных требований. С его появлением внешний вид центральной улицы посёлка преобразился, - отметил Владимир Евменьков. - В этом году мы подошли к работам по благоустройству комплексно и совместили строительство моста с работами в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворах на ул. Героев-североморцев, 10 и 12. Одна работа продолжила другую, что дало возможность обустроить центр посёлка и сделать его более безопасным.

Новый мост имеет ряд уникальных решений. В частности, обустроена система сбора загрязненной воды, стекающей с проезжей части моста, оборудованная септиками для очистки сточных вод. Только после очистки сточные воды с проезжей части моста попадают в реку Средняя.

 

 

 

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