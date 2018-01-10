В гарнизоне палубных лётчиков Северного флота состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой

На стадионе гарнизона Североморск-3 в Мурманской области состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между командой штаба и управления Северного флота «К-21» и недавно сформировавшейся командой «Палубник» палубной авиации Северного флота.

Открывая игру, капитан команды «К-21» командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сказал, что «этой первой игрой в 2018 году в гарнизоне палубных лётчиков открывается серия товарищеских встреч, проведение которых запланировано в различных гарнизонах флота».

На победу игроков также напутствовали командующий 45 армией ВВС и ПВО генерал-майор Александр Отрощенко и глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Забитыми шайбами в первом периоде матча отличились игроки команды «К-21» Юрий Данилов и Денис Ольков, после чего команды ушли на перерыв. Во втором периоде капитан команды «Палубник» Ярослав Астапов, обойдя оборону соперника, забросил шайбу в ворота «К-21». В последнем периоде матча игроки команды «К-21» Максим Целигоров и Юрий Степанов забросили по одной шайбе в ворота команды «Палубник». Закончился товарищеский матч между командами «К-21» и «Палубник» со счетом 4:1.

По окончании игры командам были вручены традиционные пироги. Лучшими игроками матча были признаны нападающий команды «К-21» Ольков Денис и голкипер команды «Палубник» Анатолий Гулевич.

После торжественного награждения состоялся праздничный салют.

Команда палубной авиации Северного флота «Палубник» была сформирована в начале декабря 2017 года из состава двух корабельных истребительных полков, базы обеспечения и батальона связи. Почти сразу после формирования команда «Палубник» приняла участие в новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги по хоккею с шайбой, 24 декабря проведя первую игру с командой «Пётр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера. В настоящее время в команде палубной авиации Северного флота «Палубник» 12 хоккеистов, тренирует которых капитан команды Ярослав Астапов.