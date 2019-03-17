В гарнизоне подводников Северного флота состоится товарищеская встреча североморцев с легендами российского и советского хоккея

17 марта в 13 часов 20 минут на ледовой площадке города Заозёрска Мурманской области состоится торжественная церемония открытия товарищеского матча по хоккею с шайбой между сборными командами «Легенды хоккея» (г. Москва) и «Последний аргумент» (Северный флот).

Товарищеская встреча будет посвящена празднованию Дня моряка-подводника.

В составе команды «Легенды хоккея» (г. Москва) на лёд в Заозёрске выйдут прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России: Ильдар Мухометов, Илья Бякин, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев и другие известные хоккеисты.

В составе команды Северного флота «Последний аргумент» будут играть пятерки из команд управления и штаба Северного флота «К-21», подводных сил Северного флота «Тайфун» и команды соединения атомных подводных лодок Северного флота «Медведи».

Как сообщает пресс-служба СФ, на стадионе будет организована выставка исторической и современной военной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны: танк «На испуг», самоходная артеллерийская установка АСУ-85, артиллерийское орудие Д-44, один из основных транспортных автомобилей Красной Армии ЗИС-5 и знаменитая «Тачанка» - конная рессорная повозка со станковым пулеметом.

Современное вооружение будет представлено бронетранспортерами различных модификаций, реактивной системой залпового огня 2Б17 «Торнадо», дымовая машина ТДА-3, мотовездеход АМ-1 и снегоход А-1.