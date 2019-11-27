В газетно-журнальных киосках Мурманской области изменится ассортимент

Губернатор Мурманской области подписал постановление правительства Мурманской области «О внесении изменений в ассортимент сопутствующих товаров, при продаже которых в газетно-журнальных киосках организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчёты без применения контрольно-кассовой техники».

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, данного по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации, в целях поддержки развития сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, был расширен ассортимент товаров, реализация которых в газетно-журнальных киосках может производиться без применения контрольно-кассовой техники. Изменения коснулись отдельных бакалейных товаров, таких как: чай и кофе пакетированные, сухие продукты быстрого приготовления (супы, бульоны, кисели, крупы, макароны).

Вместе с тем, из ассортимента сопутствующих товаров, при продаже которых в газетно-журнальных киосках возможны расчёты без применения контрольно-кассовой техники, нормативно-правовым актом исключены табачные изделия и электронные сигареты. Данное решение было вызвано последними изменениями, внесенными в федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», устанавливающими запрет на реализацию без применения контрольно-кассовой техники товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке средствами идентификации.