В ГБУДО «МОДЮСШ» состоялся торжественный вечер выпускников

21 мая в Мурманской областной детско-юношеской спортивной школе состоялся торжественный вечер выпускников. В этом году закончили курс обучения 33 выпускника. За плечами ребят победы на соревнованиях школьного, муниципального, регионального, межрегионального и всероссийского уровней, среди них: 8 кандидатов в мастера спорта – учащаяся отделения шахматы Наталья Казак, учащийся отделения самбо Артем Савицин и гимнастки Алена Моисеенкова, Ксения Пугачева, Эвита Лимонова, Екатерина Большакова, Анастасия Коваль, Вероника Чиченкова; 1 спортивный разряд у шахматиста Максима Фалеева.

Напутственные слова и пожелания звучали в адрес выпускников от главного специалиста отдела спортивно-массовой работы и спорта высших достижений комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Прожериной Регины Анатольевны, директора Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Кузнецовой Татьяны Николаевны, тренеров-преподавателей. Поздравить ребят пришли юные гимнастки спортивной школы. Они выступили с показательными номерами «Гномики» и «Большая стирка». Призер первенства СЗФО по художественной гимнастике Мария Загоскина выступила с показательным номером «Русский перепляс», а дуэт в составе Даны Мороз и Ксении Пугачевой исполнил зажигательный показательный номер «Карнавал». Очень трогательно исполнила индивидуальный номер без предмета 4-летняя Есения Исаева.

Слова благодарности тренерам-преподавателям и администрации школы прозвучали от родителей выпускников и с ответным словом выпускники отделения художественной гимнастики показали своё мастерство в спортивном танце.

На вечере девушкам и юношам вручили свидетельства выпускников и памятные статуэтки.