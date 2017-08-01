В Генеральном консульстве Королевства Норвегии в городе Мурманске готовятся к переезду

«Арктик-ТВ» уже сообщало, что визовой отдел в Генеральном консульстве Королевства Норвегии в городе Мурманске больше не работает. Это связано с процессами оптимизации дипломатической миссии в соседней стране. Но такие изменения, по словам сотрудников учреждения, никак не скажутся на жителях региона, планирующих получить визу в скандинавское государство.

Выдачей документов разрешающих визит в Норвегию теперь занимается Сервисно-визовый центр, офис которого находится на улице Карла Либнехта, 13, откуда все обращения направляются в посольство северного Королевства в Москве. Вопреки слухам, платить за отправку документов в столицу пользователям услуги не придётся, а сервисный сбор остался прежним, он составляет 24 евро.

Но это далеко не единственное изменение, которое затрагивает работу консульства Норвегии в Мурманске. Оказывается, что срок аренды здания в центре города, которое дипмиссия занимает уже долгие годы, заканчивается в 2019 году. После этого сотрудники учреждения должны будут освободить его. Дипломатам теперь предстоит сначала найти новый «дом», а потом и организовать переезд.