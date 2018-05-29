ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Политика: А что ты сделал для этой страны? На трудный вопрос отвечает Михаил ШиловЧтобы отдохнуть три дня, надо поработать шесть
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.05.18 10:41

В географическом центре Мурманской области установлен памятный знак

Памятный знак «Географический центр Мурманской области» – это своеобразный подарок регионального отделения Русского географического общества к 80-летию региона.

К проблеме определения географического центра в Мурманской области в 2016 году обратился ученик кировской школы № 5 Роман Иванов под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой. Роман провел исследование, в котором определил географический центр Мурманской области разными методами. Исследование было направлено в Мурманское областное отделение РГО, где специалисты-картографы с помощью современных геоинформационных технологий уточнили местоположение географического центра, провели рекогносцировку на местности и подготовили макет памятного знака. Местоположение географического центра региона было установлено и обозначено географическими координатами 68º 00’ 15” с.ш. 35º 00’ 35” в.д. Эта точка находится на пересечении улиц Пионерской и Ручьевой в селе Ловозеро.

В минувшие выходные в селе Ловозеро состоялось открытие знака «Географический центр Мурманской области». Мероприятие было приурочено к 80-летию области, знак стал подарком регионального отделения к юбилею родного края. Этот во многом уникальный проект удалось реализовать в достаточно короткий срок исключительно за счёт энтузиазма активистов Мурманского областного отделения РГО.

В торжественной церемонии, посвященной открытию знака, приняли участие активисты регионального отделения и жители Мурманской области. Председатель отделения Денис Моисеев напомнил, что географический центр любого политико-административного объекта при использовании различных методов попадает в так называемый радиус неопределенности, в границах которого, собственно, и выбирается местоположение – максимально удобное для посетителей знака. Поэтому к нему не нужно предъявлять требования точности географических координат – это объект культурного значения.

Заместитель председателя отделения Сергей Гончаров рассказал о концепции знака. Дизайн таблички разработан мурманской художницей Екатериной Гончаровой. В центре композиции находится роза ветров. Она вписана в стилизованное изображение солнца с традиционным этническим узором – «петлями» саами – коренного северного народа Мурманской области. Центр знака также окружают элементы широко известных петроглифов – взявшихся за руки символов мужчины и женщины. Северное направление знаменуется надписью «Географический центр Мурманской области, с. Ловозеро, Сердце Заполярья». Этот текст дублируется переводами на наиболее распространенные языки Запада и Востока – английский и китайский. Указаны географические координаты местоположения знака. Основание, на которое установлена памятная табличка, – это редкий образец малабарского палисандра, который прибыл в Мурманск много лет назад вместе с ценным грузом для одной из арктических экспедиций. Его передал в отделение известный полярник, капитан дальнего плавания Ростислав Гайдовский. Материал знаменит своей неимоверной долговечностью. Палисандр имеет положительную плавучесть и не подвержен гниению, за что его называют «железным деревом». Прочность материала обусловливает и сложность его обработки. Непростую задачу по изготовлению памятной таблички осуществил Сергей Гончаров.

Создание монументального знака географического центра Мурманской области организовал проживающий в Ловозере активист регионального отделения Русского географического общества Юрий Будович. Знак представляет собой скульптуру: сейд из трёх больших камней, венчает которую редкий по своей красоте монолит лопарита. Этот минерал является своеобразным геологическим символом Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 213 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Без обмана». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 37 копеек, евро снижается почти на 31 копейку-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыДолжники довели – для их поиска хотят привлечь уголовный розыск
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика