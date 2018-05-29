В географическом центре Мурманской области установлен памятный знак

Памятный знак «Географический центр Мурманской области» – это своеобразный подарок регионального отделения Русского географического общества к 80-летию региона.

К проблеме определения географического центра в Мурманской области в 2016 году обратился ученик кировской школы № 5 Роман Иванов под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой. Роман провел исследование, в котором определил географический центр Мурманской области разными методами. Исследование было направлено в Мурманское областное отделение РГО, где специалисты-картографы с помощью современных геоинформационных технологий уточнили местоположение географического центра, провели рекогносцировку на местности и подготовили макет памятного знака. Местоположение географического центра региона было установлено и обозначено географическими координатами 68º 00’ 15” с.ш. 35º 00’ 35” в.д. Эта точка находится на пересечении улиц Пионерской и Ручьевой в селе Ловозеро.

В минувшие выходные в селе Ловозеро состоялось открытие знака «Географический центр Мурманской области». Мероприятие было приурочено к 80-летию области, знак стал подарком регионального отделения к юбилею родного края. Этот во многом уникальный проект удалось реализовать в достаточно короткий срок исключительно за счёт энтузиазма активистов Мурманского областного отделения РГО.

В торжественной церемонии, посвященной открытию знака, приняли участие активисты регионального отделения и жители Мурманской области. Председатель отделения Денис Моисеев напомнил, что географический центр любого политико-административного объекта при использовании различных методов попадает в так называемый радиус неопределенности, в границах которого, собственно, и выбирается местоположение – максимально удобное для посетителей знака. Поэтому к нему не нужно предъявлять требования точности географических координат – это объект культурного значения.

Заместитель председателя отделения Сергей Гончаров рассказал о концепции знака. Дизайн таблички разработан мурманской художницей Екатериной Гончаровой. В центре композиции находится роза ветров. Она вписана в стилизованное изображение солнца с традиционным этническим узором – «петлями» саами – коренного северного народа Мурманской области. Центр знака также окружают элементы широко известных петроглифов – взявшихся за руки символов мужчины и женщины. Северное направление знаменуется надписью «Географический центр Мурманской области, с. Ловозеро, Сердце Заполярья». Этот текст дублируется переводами на наиболее распространенные языки Запада и Востока – английский и китайский. Указаны географические координаты местоположения знака. Основание, на которое установлена памятная табличка, – это редкий образец малабарского палисандра, который прибыл в Мурманск много лет назад вместе с ценным грузом для одной из арктических экспедиций. Его передал в отделение известный полярник, капитан дальнего плавания Ростислав Гайдовский. Материал знаменит своей неимоверной долговечностью. Палисандр имеет положительную плавучесть и не подвержен гниению, за что его называют «железным деревом». Прочность материала обусловливает и сложность его обработки. Непростую задачу по изготовлению памятной таблички осуществил Сергей Гончаров.

Создание монументального знака географического центра Мурманской области организовал проживающий в Ловозере активист регионального отделения Русского географического общества Юрий Будович. Знак представляет собой скульптуру: сейд из трёх больших камней, венчает которую редкий по своей красоте монолит лопарита. Этот минерал является своеобразным геологическим символом Мурманской области.