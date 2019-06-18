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Мурманская область. Арктика18.06.19 07:30

В гибели северянина во время пожара в квартире виновато короткое замыкание

В Мурманске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. В ночь с 15 на 16 июня в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 6 по улице Мохнаткина Пахта жилого района Росляково произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что на момент возгорания в помещении погибший  находился один. Личность мужчины будет установлена в ходе проведения проверки.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, по предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

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