В гимназии № 8 появится детская спортивно-игровая площадка

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил МБОУ гимназию № 8. Гимназия является площадкой для реализации пилотных образовательных проектов, здесь ведется масштабная работа по повышению читательской активности среди юных мурманчан.

В декабре 2018 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации гимназии № 8 присвоен статус федеральной инновационной площадки на 2019 – 2023 годы (проект «От обучения чтению – к чтению для обучения»).

При поддержке Мурманского морского торгового порта в период подготовки к новому учебному году в учреждении образования был выполнен ремонт библиотеки. Благодаря полученным грантам улучшено ее материально-техническое оснащение. Сегодня здесь работает современный информационно-библиотечный центр, где учащиеся могут получить доступ к различным источникам информации, в том числе и электронным.

В 2017 году гимназия представила опыт работы по созданию единственного в России профильного транспортно-логистического класса и стала финалистом конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».

В гимназии обучается 786 юных мурманчан, работает 65 педагогов. Осенью этого года учреждение будет отмечать 50-летний юбилей.

– Летом этого года на территории гимназии начнутся работы по устройству детской спортивно-игровой площадки с искусственным покрытием, – рассказал Андрей Сысоев. – Кроме того на улице Гвардейской появится хороший современный стадион 8-й гимназии, который будет открыт для всех. Его проект согласован с родителями учащихся. Работы по возведению объекта начнутся после завершения крупных работ по строительству здания областного суда.