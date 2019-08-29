В гимназии № 8 в этом году будет уже два профильных класса по специальности «транспортная логистика»

Глава региона Андрей Чибис и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько вчера проверили готовность к началу нового учебного года подшефной предприятию мурманской гимназии № 8.

В предстоящем учебном году в гимназии будет уже два профильных класса по специальности «транспортная логистика». Помимо основных предметов, ребята будут изучать логистику, менеджмент, профессиональный английский язык. Также старшеклассников ждёт знакомство с производством, историей и социальными проектами АО «Мурманский морской торговый порт».

За время летних каникул при поддержке Мурманского морского торгового порта в школе выполнили капитальный ремонт кабинета физики – здесь ребята, выбравшие транспортно-логистический профиль, будут осваивать точные науки.

В ходе посещения гимназии врио губернатора пообщался с первыми выпускниками профильного класса, которые закончили гимназию в этом году. Сотрудничество Мурманского морского торгового порта и мурманской гимназии № 8 глава региона назвал примером грамотных инвестиций в будущее. Чтобы поставить работу по выстраиванию связей «школа – работодатель» на системную основу с участием передовой науки, в Мурманской области создаётся Заполярный арктический научно-образовательный центр, подчеркнул Андрей Чибис.

«В центре будет организована работа со старшеклассниками и работодателями для развития науки, образования, разработки интересных интеллектуальных занятий, чтобы нашим молодым ребятам было чем заниматься, где развиваться и куда идти работать. Всех руководителей предприятий прошу взять это на вооружение, потому что нет ничего более важного, чем инвестиции в наших детей», - подчеркнул Андрей Чибис.