В гипермаркете «СитиГурмэ» провели мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для людей с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с протоколом заседания Комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 29.08.2017 № 17, а также руководствуясь положениями Международной Конвенции по правам инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, в субъектах Российской Федерации на регулярной основе проводится мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания. Одной из форм проведения соответствующего мониторинга являются рейды, организованные совместно с общественными организациями региона.

20 октября текущего года представители министерства экономического развития Мурманской области совместно с представителями партийного проекта «Народный контроль» («Единая Россия») провели рейд в гипермаркете «СитиГурмэ», расположенном в торговом комплексе «Северное Нагорное». Главная задача, стоящая перед участниками мероприятия – ознакомление с соблюдением прав потребителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, на территории гипермаркета, реализующего продовольственные и промышленные товары.

Гипермаркет «СитиГурмэ» включен в реестр приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области, в связи с чем во время рейда особое внимание было уделено обустройству торгового объекта основными элементами, обеспечивающими беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к получению услуг.

Рейды такого формата в Мурманской области проводятся впервые и будут продолжаться.

Министерство экономического развития Мурманской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований региона планирует на регулярной основе организовывать встречи с предпринимательским сообществом в целях обсуждения основных проблем по обеспечению доступности торговых объектов для инвалидов и выработки мероприятий по их решению