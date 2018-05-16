В Главном управлении МЧС России по Мурманской области состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики

15 мая на базе Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала СЗ РПСО МЧС России состоялись ставшие уже традиционными публичные обсуждения правоприменительной практики в Главном управлении МЧС России по Мурманской области. Спикером мероприятия выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев.

Как отметил в приветственном слове заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Алексей Панкратов, проведение публичных слушаний предусмотрено приоритетной программой по реформированию контрольно-надзорной деятельности, которую в декабре 2016 года утвердил президиум Совета при Президенте Российской Федерации. Также он поблагодарил за активную позицию и участие в мероприятии представителей органов законодательной власти Мурманской области, бизнес-сообщества и средств массовой информации.

Как было заявлено в ходе встречи, в результате значительного сокращения проверок (относительно прошлого года их количество снизилось на 25,8%) основное внимание инспекторы ГПН уделяют проведению профилактических мероприятий, в том числе сезонных – «Новый год», «Отопительный сезон», «Особый противопожарный режим» и так далее. И здесь следует отметить, что в ходе осуществления таких операций выполняются и превентивные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров, ограничения их последствий, а также создание условий для эффективного тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

При этом по результатам мероприятий по надзору за 1 квартал текущего года (48 проверок, из которых 27 были плановыми и 21 - внеплановыми) ряду руководителей организаций были вручены 23 предписания ГПН, которыми предложено к выполнению 167 противопожарных мероприятий.

В рамках развития института независимой оценки пожарного риска, как одной из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, проводится работа с бизнес-сообществом. В 2017 году аудит пожарной безопасности проведен на 12 объектах региона, а с начала 2018 года уже на 12-ти. В течение трех лет проверки в отношении данных объектов не будут включаться в ежегодный план проведения плановых проверок.

В области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера всего на 2018 год запланировано 30 проверок. Ознакомиться с ежегодным планом их проведения можно на официальном портале МЧС России и сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В настоящее время уже проведено 19 мероприятий по контролю за соблюдением требований и мероприятий в области ГОиЧС, по результатам которых руководителям организаций вручено восемь предписаний на устранение 28 нарушений.

Основной задачей в области обеспечения безопасности людей на водных объектах за три первых месяца текущего года являлась реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование государственного надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, повышения эффективности мероприятий по предупреждению ликвидации ЧС, поиску и спасанию людей, охране жизни людей на водных объектах Мурманской области. За отчетный период государственными инспекторами Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области было возбуждено семь дел об административных правонарушениях, из них три – нарушения правил плавания; три – нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления; и одно – уклонение от исполнения административного наказания.