В главной базе подводных сил Северного флота состоялся Крестный ход
23 декабря в главной базе подводных сил Северного флота – Гаджиево впервые состоялся общегородской Крестный ход, посвящённый памяти небесного покровителя Военно-морского флота России святого апостола Андрея Первозванного. В нём приняли участие военнослужащие подводных сил и жители военного гарнизона.
Специально для этого события в Гаджиево были доставлены частицы мощей святых покровителей российского воинства: апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, благоверного князя Александра Невского, священномученика Димитрия Солунского и праведного воина Феодора Ушакова.
Мероприятие началось с торжественного построения войск гарнизона на площади имени Героя Советского Союза Льва Матушкина. Как сообщает пресс-служба Северного флота, затем жители города, военнослужащие и духовенство проследовали по улицам города Гаджиево за ковчегом с мощами святых в строящийся храм святого апостола Андрея Первозванного, где была отслужена божественная Литургия.