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Мурманская область. Арктика19.05.17 17:19

В главной базе Северного флота городе Североморске прошли учения по борьбе за живучесть кораблей

В учениях принимали участие дежурные силы поисково-спасательного обеспечения, штатные и нештатные аварийно-спасательные группы соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей, а также экипаж плавмастерской центра материально-технического обеспечения флота.

В ходе учения проверялись и оценивались действия командования и аварийных партий надводных кораблей и судов обеспечения. В основном они касались наиболее вероятных аварийных ситуаций, связанных с пожарами, повреждением корпуса и поступлением забортной воды внутрь отсеков кораблей и судов обеспечения, сообщает пресс-служба СФ.

По одной из версий, на борту плавмастерской загорелся мусорный контейнер. Для ликвидации условной ситуации привлекли нештатные аварийно-спасательные группы плавмастерской, соединений боевых кораблей, базирующихся в Североморске, экипаж пожарного катера.

Как отметил руководитель учения начальник регионального центра управления обороной Северного флота контр-адмирал Сергей Гришин, по итогам проведут тщательный разбор действий каждого командира по управлению борьбой за живучесть кораблей и судов обеспечения.

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