В Год экологии в России пройдут конкурс детского рисунка «Природа родного края» и фотоконкурс «Экологические места России»

В соответствии с поручением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и решением комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводится конкурс детского рисунка «Природа родного края» и конкурс фоторабот «Экологические места России». Конкурсы приурочены к проходящему в России Году экологии. Оператором по подготовке и проведению указанных конкурсов определена Региональная общественная организация содействия защите прав предпринимателей и гражданских инициатив «СОДЕЙСТВИЕ».

Конкурс детского творчества «Природа родного края» и фотоконкурс «Экологические места России» призваны пробудить у юных жителей нашей большой страны интерес к экологической тематике и привлечь внимание россиян к экологическому состоянию родной земли. Конкурсы предоставят возможность детям из регионов России поделиться своим видением и отношением к охране окружающей среды, быть услышанными и заявить о себе.

Работы победителей конкурсов будут представлены в стенах Совета Федерации, а победители будут приглашены для торжественного награждения в Москву на встречу с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 15.12.2017.

Прием конкурсных работ проводится до 01.11.2017. Контактный телефон оператора конкурсов: (495) 198-78-38, e-mail: eco-2017@inbox.ru.

С более подробной информацией о конкурсах можно ознакомиться на сайте http://эко2017.рф.

Предлагаем жителям Заполярья принять участие в конкурсах!