В ГОКУ «Печенгское лесничество» нарушены требования Лесного кодекса РФ

Прокуратурой Печенгского района в рамках проведения проверки деятельности ГОКУ «Печенгское лесничество» на предмет исполнения законодательства об охране окружающей среды был произведён осмотр территории лесного фонда. В её ходе установлено, что на территории лесного фонда в лесном массиве выдела 27 квартала 71 на участке, площадь которого составляет 75 кв. метров , на открытом грунте в хаотичном порядке расположены твёрдые отходы в виде автомобильных шин, бутылок из стекла и пластика, полиэтиленовых пакетов, обломков металла и пластика, различных видов тары, утратившей потребительские свойства, из картона, бумаги, алюминия и полимерных материалов.

Аналогичные отходы производства и потребления обнаружены на территории выдела 31 квартала 71 на участке, площадь которого составляет 60 кв. метров .

ГОКУ «Печенгское лесничество» нарушены требования Лесного кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением правительства РФ № 607 от 20.05.2017.

Бездействие учреждения, выразившееся в ненадлежащем исполнении полномочий по осуществлению на землях лесного фонда охраны, защиты и воспроизводства лесов, может повлечь причинение вреда окружающей среде и нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя ГОКУ «Печенгское лесничество» внесено представление, которое находится на рассмотрении.