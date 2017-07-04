В гонке «Паруса Кандалакши» приняло участие 13 яхт из разных городов страны
2 июля в Кандалакше на Монастырском наволоке прошёл второй этап Всероссийской регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива-2017» - портовая гонка «Паруса Кандалакши». Гонка проходила в рамках празднования 500-летия Кандалакши и 90-летия Кандалакшского района.
В гонке приняло участие 13 яхт из разных городов Российской Федерации, около 50 участников. Ход гонки комментировал мастер спорта международного класса Вячеслав Мальцев.
По результатам гонки победителями стали следующие яхты:
в зачётной группе «Минитонник»
1 место - яхта «Ветерок», г. Заполярный;
2 место – яхта «Алиса», г. Кандалакша;
3 место – яхта «Таис», г. Кандалакша;
в зачётной группе «Четвертьтонник»:
1 место – яхта «Bravo», пос. Чупа;
2 место – «Водный мир», пос. Чупа;
3 место – яхта «Rock-N-Roll Queen», г. Кандалакша;
в зачётной группе «Полутонник»:
1 место – яхта «Радуга», г. Северодвинск;
2 место – яхта «Белая ночь», пос. Чупа;
3 место – яхта «Дивья», Архангельск;
в зачётной группе «Тонник»:
1 место – яхта «Мустанг», г. Архангельск;
2 место – яхта «Командор», г. Архангельск.