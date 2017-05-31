В город атомщиков пришла «Зелёная весна»

В мае Кольская АЭС присоединилась к участию в проекте Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернандского - «Зелёная весна - 2017». Мероприятия под эгидой Всероссийского экологического субботника ежегодно объединяют более 3 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации. В Полярных Зорях городские субботники по уборке и благоустройству территории дополнились экологическими уроками для школьников.

Для учащихся 3-7 классов инженеры Управления информации и общественных связей Кольской АЭС провели цикл эко-уроков, посвящённых природным особенностям Мурманской области и актуальным проблемам экологии нашего региона. Школьники узнали о заповедниках Кольского полуострова, познакомились с растительным и животным многообразием, а также с экологической политикой и природоохранной деятельностью, осуществляемой на Кольской АЭС. Для участников «Зелёной весны», посетивших все занятия цикла, завершающим мероприятием станет поездка в музей Кандалакшского заповедника, организованная за счёт средств Кольской АЭС.

Жители города атомщиков также приняли участие в интернет-конкурсе на лучший видеосюжет по экологической тематике и конкурсе логотипов для визуализации экологических мероприятий Фонда им. В.И. Вернадского. Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, лучшие сюжеты будут продемонстрированы на церемонии награждения в Москве, а их авторы награждены специальными призами.