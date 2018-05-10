В городах - членах Ассоциации малых туристских городов пройдет акция «Классики в российской провинции»

1 июня в городах-членах Ассоциации малых туристских городов пройдёт литературная акция «Классики в российской провинции». В рамках акции в течение нескольких часов участники акции читают в микрофон произведения классической литературы.

Проект «Классики в российской провинции» стартовал в 2014 году по инициативе Ассоциации малых туристских городов. Цель проекта - содействие культурному развитию жителей малых городов.