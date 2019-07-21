В городах Мурманской области отмечают День металлурга

День металлурга в Мончегорске вчера отпраздновали большим семейным пикником «Город – это мы!», который прошёл в пятый раз в парке имени Сергея Бровцева. Под открытым небом состоялись перформансы, кулинарные мастер-классы, лекции, музыкальный флешмоб, экстремальные старты, интеллектуальные игры, на озере Лумболка давали уроки кайтинга, виндсерфинга и сап-серфинга.

Ключевая тема пикника – общественные пространства как территории полезного досуга горожан.

Продолжилось празднование Дня металлурга на главной городской площади Мончегорска большим концертом с участием звёзд российской эстрады.

Приветствуя со сцены работников и ветеранов отрасли, врио губернатора отметил их огромный вклад в развитие региона и металлургической промышленности. «Профессия металлурга очень важна для развития Мурманской области. Здоровья и успеха вам, а городу Мончегорску и Кольской горно-металлургической компании – процветания», – врио губернатора.

Также в эти дни профессиональный праздник металлургов широко отмечают в Оленегорске, Ревде и Заполярном.