Мурманская область. Арктика03.01.18 12:42
В городе атомщиков из-за срыва электроснабжения остановилась электрокотельная
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, в Полярных Зорях со вчерашнего дня ведутся работы по восстановлению электроснабжения электрокотельной. Восстановление питающей линии проводят специалисты Энергоцеха КАЭС.
Одновременно ведутся работы по запуску резервной мазутной котельной.
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