В городе атомщиков мужчины умирают на 20 лет раньше женщин

За III квартал 2017 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией зарегистрировано 148 актов гражданского состояния, в том числе: рождения – 40 (мальчиков –20; девочек – 20), смерти – 38 (мужчин – 18, средний возраст – 54; женщин – 20, средний возраст – 74)

За это время в городе атомщиков было официально оформлено 38 браков (брак впервые – 41 чел., в торжественной обстановке – 19 пар, средний возраст вступающих в брак – 25-34 лет), разводов – 26 случаев (по решению суда – 16; по обоюдному согласию – 10).