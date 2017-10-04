Мурманская область. Арктика04.10.17 07:20
В городе атомщиков мужчины умирают на 20 лет раньше женщин
За III квартал 2017 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией зарегистрировано 148 актов гражданского состояния, в том числе: рождения – 40 (мальчиков –20; девочек – 20), смерти – 38 (мужчин – 18, средний возраст – 54; женщин – 20, средний возраст – 74)
За это время в городе атомщиков было официально оформлено 38 браков (брак впервые – 41 чел., в торжественной обстановке – 19 пар, средний возраст вступающих в брак – 25-34 лет), разводов – 26 случаев (по решению суда – 16; по обоюдному согласию – 10).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 313 человека
-
Последние комментарии
Ольга
04.10.17 09:26
Спасибо, конечно, что осветили этот ПРАЗДНИК. НО День поэзии в Мурманске ЕЖЕГОДНО проводится в День рождения Смирнова В. А. 30 сентября. Да, он родился в Териберке, но умер не там. Вот краткая биограф
Комментарий к новости:День поэзии Заполярья посвятили известному поэту Владимиру Смирнову
Василий П.
03.10.17 12:22
Нынешние системы видеонаблюдения выполняют роль предтечи суда Божьего. Многие люди ещё не понимают это до конца, поэтому легко поддаются на соблазны и искушения. Теперь многие наши злые дела становятс
Комментарий к новости:Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами
Лада
03.10.17 11:45
Думаю, что теперь северянке, соблазнившейся кошельком, придётся каяться. Это видео, растиражированное СМИ, увидят тысячи человек, надеюсь, что многие из них сделают правильный вывод.
Комментарий к новости:Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуВ начале дня доллар и евро дешевеют-PRO ЭнергетикуМеждународный обмен опытом по вопросам повышения безопасности и надёжности АЭС состоялся в Полярных Зорях-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!