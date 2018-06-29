В городе атомщиков проведена тренировочная эвакуация из медико-санитарной части

В Полярных Зорях представители экстренного ведомства совместно с пожарными ПЧ-61 Кандалакшского филиала ГПС Мурманской области и членами местной добровольной пожарной дружины провели практическую тренировку по эвакуации персонала и посетителей из здания главного корпуса Медико-санитарной части № 118 ФМБА России.

В ходе занятия была проверена степень готовности и отработаны действия администрации и медперсонала объекта при возникновении пожара, проведена тренировка личного состава по ликвидации пожаров и их последствий в лечебных учреждениях. Отработаны вопросы взаимодействия пожарных подразделений с руководством медико-санитарной части, службами жизнеобеспечения при проведении аварийно-спасательных работ.

Также с членами добровольной пожарной дружины больницы было проведено занятие, в рамках которого медикам-волонтерам напомнили виды огнетушителей, первичными средства пожаротушения и способы тушения загорания.