В городе атомщиков растёт число безработных

С начала 2018 года в Отдел содействия трудоустройству граждан г.Полярные Зори МГОБУ ЦЗН Ковдорского района за содействием в трудоустройстве обратилось 719 человек, ищущих работу, что на 15,4% больше аналогичного периода прошлого года ( 2017 г .- 623 чел.). Из числа обратившихся граждан, молодёжь от 14 до 29 лет составляет 34,6%.

Оказано содействие в трудоустройстве с начала этого года 386 чел. – 53,7% от числа обратившихся граждан, в 2017 году 353 чел. – 56,7% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 июля зарегистрировано 261 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 2,7% к численности трудоспособного населения. Всего на эту дату зарегистрировано 301 человек, ищущих работу. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 5,6 человека на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: врачи, преподаватели, инженеры, повара, официанты, продавцы. Ведётся набор безработных граждан, зарегистрированных в Отделе содействия трудоустройству граждан в группы профессионального обучения по программам: «Секретарь руководителя», «Бухгалтер».