Мурманская область. Арктика06.07.17 14:17
В городе атомщиков смертность превышает рождаемость
Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в июне текущего года в городе атомщиков было зарегистрировано 47 актов гражданского состояния, из них: рождения – 7 случаев, смерти – 14.
В первом летнем месяце в Полярных Зорях было заключено 14 браков и 10 разводов северян.
За второй квартал 2017 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 150 актов гражданского состояния, в том числе: рождения – 36 (мальчиков –22; девочек – 14), смерти – 52 случая (мужчин – 29, средний возраст – 64 года; женщин – 23, средний возраст - 71 год, ребёнок до 1 года - 1).
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