В городе атомщиков состоялся городской турнир по стритболу

В спортивном зале ГДК состоялся городской турнир по стритболу «Оранжевый мяч». Организатором турнира выступил отдел по физической культуре и спорту и спортивный клуб «Форвард» при профкоме Кольской АЭС. В соревнованиях приняли участие 8 команд мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 15 лет.

Стритбол - это уличный баскетбол. Игра, появившаяся в 50-х годах прошлого столетия, сейчас стала отдельным видом спорта. От обычного баскетбола отличается количеством игроков - их 4, и зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля. Все участники турнира смогли побороться за победу не только в командных играх, но проявить себя в конкурсах бросков. Наибольшим количеством точных попаданий в конкурсе штрафных бросков отметились Сергей Кудинов, Полина Ватральская и Мария Клименко. В конкурсе бросков с дистанции не было равных Алине Серёжкиной, Семёну Шишкину и Ксении Болтян.

Победители и призёры соревнований, победители конкурсов бросков были награждены грамотами, медалями и призами. Тренеры и игроки детских и юношеских баскетбольных команд города атомщиков готовятся к предстоящему спортивному сезону, который стартует в начале октября и приглашают болельщиков на свои матчи.