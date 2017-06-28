В городе атомщиков трудовую четверть проходят 100 подростков

В Полярных Зорях продолжается летняя трудовая кампания для молодёжи. В июне через Центр занятости города атомщиков населения трудоустроены 100 подростков.

Городские организации ежегодно принимают в свой штат на лето школьников и студентов Полярнозоринского энергетического колледжа и с каждым годом заработать свои личные деньги и первую запись в трудовой книжке становится всё больше. Трудовой договор с подростками заключается на 1 месяц, столь небольшой срок связан с тем, что желающих работать среди подростков больше, чем имеющихся вакансий.

3 июля в Полярных Зорях стартует новая волна кампании.