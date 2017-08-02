В городе атомщиков в июле смертность превысила рождаемость более чем в 2 раза

Как сообщает отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в июле текущего года в городе атомщиков сотрудниками отдела было зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 5 (мальчиков – 1, девочек – 4), смерти – 11 (мужчин – 5, средний возраст 50 года; женщин – 6, средний возраст 85 лет).

Во второй месяц лета в Полярных Зорях было зарегистрировано 19 браков (10 пар в торжественной обстановке, с иногородними гражданами – 8 пар) и всего 8 разводов (5 - по решению суда, 3 - пары по обоюдному согласию).