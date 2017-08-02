Мурманская область. Арктика02.08.17 07:25
В городе атомщиков в июле смертность превысила рождаемость более чем в 2 раза
Как сообщает отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в июле текущего года в городе атомщиков сотрудниками отдела было зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 5 (мальчиков – 1, девочек – 4), смерти – 11 (мужчин – 5, средний возраст 50 года; женщин – 6, средний возраст 85 лет).
Во второй месяц лета в Полярных Зорях было зарегистрировано 19 браков (10 пар в торжественной обстановке, с иногородними гражданами – 8 пар) и всего 8 разводов (5 - по решению суда, 3 - пары по обоюдному согласию).
Комментарии
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-ПолитбарометрПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 517 человек
-
Последние комментарии
Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
-Скоро в эфире10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 85 серия (12+)11:00«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПо трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда-PRO ВалютуКурс евро вырос на 27 копеек, доллара снизился почти на 22 копейки-PRO ЭнергетикуВ Центральных электрических сетях Колэнерго рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа