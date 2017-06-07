В городе атомщиков в мае больше было разводов, чем браков

За май текущего года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 49 актов гражданского состояния, из них: рождение – 18 (мальчиков – 13, девочек – 5), смерть – 18 (мужчины – 7 чел, средний возраст - 64 года; женщины – 11, средний возраст – 70 лет; ребёнок до 1 года - 1). В последний месяц весны в городе атомщиков было заключено 6 браков и 7 разводов.