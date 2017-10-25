Мурманская область. Арктика25.10.17 12:25
Гости из Ковдора и Оленегорска уверенно заняли четвертое и пятое места. Замыкают шестерку призеров мончегорские знатоки. Команды, занявшие первые шесть мест, посетят с экскурсией Кольскую АЭС, где смогут познакомиться с работой крупнейшего поставщика электроэнергии области.
В городе атомщиков завершились «Курчатовские чтения»
Город Полярные Зори в десятый раз стал ареной для интеллектуального турнира школьных команд из городов юга Мурманской области «Курчатовские чтения», который проходит под девизом «Росатом – корпорация знаний». Турнир 2017 года, посвященный 25-летию Концерна «Росэнергоатом», стал самым масштабным за всю историю проекта. В игре приняли участие 18 команд юных знатоков.
Победителем проекта стала команда из п.г.т. Зеленоборский – «Позитрон». Серебро завоевали полярнозоринцы из школы №4, объединившиеся под названием «Ядерная компания». Дипломами третьей степени была награждена команда десятиклассников из школы №15 города Апатиты под названием «Нет вопросов».
Гости из Ковдора и Оленегорска уверенно заняли четвертое и пятое места. Замыкают шестерку призеров мончегорские знатоки. Команды, занявшие первые шесть мест, посетят с экскурсией Кольскую АЭС, где смогут познакомиться с работой крупнейшего поставщика электроэнергии области.
Интеллектуальный марафон «Курчатовские чтения» проходит в формате популярной игры «Что? Где? Когда?». Вопросы для участников проекта готовятся работниками КАЭС. В ходе игры ребятам необходимо продемонстрировать не только хорошие знания физики и атомной отрасли, но и творческий подход и умение взаимодействовать в команде. На протяжении нескольких лет украшением проекта являются видеовопросы, которые лично задают ребятам руководители Кольской АЭС со своих рабочих мест.
С каждым годом расширяется география проекта, увеличивается количество команд-участников из разных населенных пунктов Мурманской области.
Комментарии
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Роман
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Павел Вячеславович
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Павел Вячеславович
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