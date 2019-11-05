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Мурманская область. Арктика05.11.19 13:27

В городе Гаджиево открылась модельная библиотека

В рамках национального проекта «Культура» и проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Мурманской области открылась третья модельная библиотека на базе Городской библиотеки города Гаджиево (ЗАТО Александровск).

На эти цели из федерального бюджета было выделено пять млн рублей.

В учреждении модернизировано пространство, прошел текущий ремонт, закуплены мебель и оборудование, книжный фонд библиотеки пополнился более чем 2500 книг, среди которых новые издания отечественной, зарубежной классики и современная качественная художественная литература, молодежная проза и журналы, аудиовизуальные и электронные документы.

Администрация ЗАТО Александровск обеспечила финансирование разработки дизайн-проекта библиотеки, высокоскоростной доступ к сети Интернет и мероприятия по повышению квалификации сотрудников, а также гарантировала приоритетное пополнение библиотечного фонда в дальнейшем.

После обновления и модернизации площадь помещений увеличена на 35 квадратных метров, на территории библиотеки открылся Библиоториум – комфортное пространство для работы и отдыха всех категорий пользователей, зонированное в соответствии с функциональным назначением библиотечных помещений. Здесь располагается зал «Территория памяти» – выставочная зона военно-патриотической направленности; «IQ-тория» – информационная зона; «Лаунжтория» – зал для работы в малой группе; «Буктория» – зал абонемента; «Медиатория» – зал для большой аудитории с 3D-кинотеатром. Гостям библиотеки доступны современные информационные ресурсы и мультимедийное оборудование. Оснащена необходимым оборудованием зона патриотического воспитания, в которой расположен мини-музей, посвященный городу и Герою Советского Союза, командиру дивизиона подводных лодок бригады подводных лодок Северного флота Магомеду Гаджиеву.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители комитета по культуре и искусству Мурманской области, администрации ЗАТО Александровск и Мурманской областной научной библиотеки.

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