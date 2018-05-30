Кольская ГМК приступает к новому этапу перехода на современную технологию производства никеляНа Северном флоте пройдут летнею морскую практику более 200 нахимовцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.05.18 12:29

В городе-герое Мурманске множество проблем, которые надо решать

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассматривались мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мурманск. Доклад на эту тему представил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

По информации главы администрации, общий объем доходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2017 году составил почти 12 млрд рублей. В 2017 году, как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность бюджета. Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета города составляют расходы на социальную сферу (70,0%). Бюджет в 2017 году исполнен с дефицитом в сумме 28,3 млн рублей, или 0,4% от общего годового объема доходов.

В 2017 году отмечен двукратный рост объёма работ по строительству, объём затраченных на это средств составил 4,7 млрд рублей (210% к 2016 году). Введено в эксплуатацию 55 объектов площадью 53,8 тысячи кв. метров. Площадь введенного жилья увеличилась в 1,5 раза - введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково, завершено множество объектов благоустройства.

В 2017 году из аварийных домов расселено 428 человек. В 2018 году планируется расселить 532 мурманчанина. Кроме того, глава городской администрации подробно доложил о состоянии дел в сфере образования, культуры, молодёжной и социальной политики, транспорта и городской инфраструктуры.

На заседании вопросы главе администрации адресовали представители общественных организаций, руководители региональных ведомств, депутаты Мурманской областной думы. Они касались качества возводимого жилья и капитального ремонта, проблем с межеванием городских территорий, уборки мусора и снега с городских улиц, отлова бродячих животных.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что обилие вопросов говорит об отсутствии диалога с общественными институтами.

«В городе-герое Мурманске множество проблем, которые надо решать. В первую очередь, это облик города – больно смотреть на фасады домов. Каждую зиму встаёт проблема уборки снега, каждое лето – уборки мусора. Не устаю повторять, что муниципальная власть – власть шаговой доступности. Вам необходимо наладить эффективный канал прямой связи с горожанами и продумать грамотную стратегию социально-экономического развития города-героя», – подчеркнула Марина Ковтун.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 219 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%-PRO ВалютуДоллар и евро прекратили рост в начале торгов-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика