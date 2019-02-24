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Мурманская область. Арктика24.02.19 08:00

В городе-герое Мурманске прошло народное гулянье, посвященное Дню защитника Отечества

23 февраля открылся праздник строевым маршем военнослужащих 14-го армейского корпуса Северного флота в сопровождении военного оркестра, которые прошли по центральному проспекту города. На улице Ленинградской для всех пришедших работала выставка военной техники. Мурманчане и гости заполярной столицы смогли познакомиться с боевой техникой разных поколений, от легендарных Т-34, Су-100 и тачанки до современных ракетных комплексов «Панцирь-С», «Бастион» и С-300.

– День защитника Отечества – один из самых главных праздников нашей страны, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Очень важно, что традиционно нас поддерживает Северный флот, и мы уже не представляем себе этот день без выставки военный техники, без солдатской каши и показательных выступлений бойцов. Поздравляю всех мужчин с праздником, мы гордимся вами.

Программа получилась очень насыщенная и разноплановая. Перед гостинично-деловым центром «Арктика» развернулись различные игровые площадки, прошел первый в этом году традиционный спортивный конкурс «Родной двор – родной город». Концертная программа также включала в себя музыкальные номера, показательные выступления спортсменов, поединки лучших фехтовальщиков города Мурманска. В финальной части военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады продемонстрировали свое мастерство, силу и навыки рукопашного боя.

Второй праздничной площадкой стал детский городок «Сказка». Здесь юные мурманчане смогли поучаствовать в игровой программе «По следам Русских богатырей!». Ребята проявили свою смекалку и ловкость под зажигательные концертные номера в исполнении мурманских артистов.

 

 

 

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