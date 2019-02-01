В городских библиотеках комфортно и интересно

Сегодня в Центральной детской библиотеке города Мурманска состоялась краеведческая игра «В гости к саамам» для школьников. Игра приурочена к предстоящему Международному дню саамов.

В ходе встречи ребята совершили увлекательное виртуальное путешествие в Ловозерский район и познакомились с историей, традициями и культурой коренного народа Кольского полуострова.

Мероприятие посетил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

– Такие встречи необходимы школьникам, они развивают интерес к истории родного края и расширяют кругозор детей, – рассказал Михаил Белошеев. – По инициативе городских властей в Мурманске активно реализуется программа по модернизации библиотек, которые на сегодняшний день отвечают самым современным требованиям.