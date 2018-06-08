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Мурманская область. Арктика08.06.18 16:53

В городских оздоровительных учреждениях отдохнут и оздоровятся 930 юных мурманчан

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили один из детских оздоровительных лагерей столицы Заполярья. К депутатам присоединились и участники партийных проектов «Единой России».

В городском оздоровительном лагере, который расположен в школе № 22 города Мурманска, отдыхают 150 детей и подростков.

Особое внимание  уделяется питанию детей. Завтраки и обеды готовят в МАУО «Центр школьного питания». В ежедневный рацион в обязательном порядке включены сезонные фрукты и овощи.

– Меню сбалансировано, самое главное, ребята получают много витаминов – то, чего обычно так не хватает нашим северным детям. Например, сегодня мы видим на столах киви и клубнику, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Организация детского отдыха при школах сложилась в целую систему, поэтому из года в год мы наблюдаем в оздоровительных лагерях чистоту и порядок. Дети организованы, условия для них созданы великолепные. Занятия проходят не только в классах – много выездных мероприятий. Очень важно, что родительская плата в этом году остается на уровне прошлых лет и составляет 1050 рублей.

Ребята уже побывали на экскурсии в пожарной части, в областном художественном музее, познакомились с государственными символами Российской Федерации. В День рождения А.С. Пушкина юные мурманчане читали стихи великого поэта и знакомились с его творчеством. В ближайшие дни  занятия с детьми в городских оздоровительных лагерях будут посвящены теме здоровья.

В течение первой июньской смены, которая продлится 21 день,  в городских оздоровительных учреждениях отдохнут и оздоровятся 930 юных мурманчан. За все лето школьные лагеря будут организованы на базе 10 образовательных учреждений.

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