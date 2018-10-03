В городском округе город Кировск, а также в Кандалакшском муниципальном районе более 50,0% организаций работают нерентабельно

В январе-июле текущего года организациями Мурманской области получено 45932,6 млн рублей прибыли и 3547,6 млн рублей убытка (в январе-июле 2017 года – соответственно 41414,2 млн рублей и 1954,3 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона по отношению к уровню за январь-июль 2017 года возрос на 7,4% и составил 42385,0 млн рублей прибыли.

Как сообщает Мурманскстат, наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Строительство», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 48,9% и 19,2% (в январе – июле 2017 года – 40,9% и 29,9%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 40,1% (в январе – июле 2017 года – 35,0%).

Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

В городском округе город Кировск, а также в Кандалакшском муниципальном районе более 50,0% организаций работали нерентабельно.