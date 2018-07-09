В городском округе город Кировск, а также в Кольском и Печенгском муниципальных районах свыше 50% организаций убыточные

В январе–апреле 2018 года организациями нашего региона получено 20779,7 млн рублей прибыли и 2437,8 млн рублей убытка (в январе–апреле 2017 года – соответственно 23150,4 млн рублей и 2022,0 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций Мурманской области по отношению к уровню за январь–апрель 2017 года снизился на 13,2% и составил 18341,8 млн рублей прибыли.

Как сообщает Мурманскстат, наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Деятельность водного транспорта», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 39,5% и 21,3% (в январе–апреле 2017 года – 35,4% и 35,6%).

В общем количестве организаций по области доля убыточных составила 39,7% (в январе–апреле 2017 года – также). Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

В городском округе город Кировск, а также в Кольском и Печенгском муниципальных районах свыше 50,0% организаций были убыточными. В Терском муниципальном районе все организации работали нерентабельно.